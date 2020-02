Taghi toch niet aanwezig bij eerste zitting

Taghi wordt verdacht van meerdere moordopdrachten. Hij is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. De volgende inleidende zittingen in dit omvangrijke proces zijn gepland op 27 en 28 februari en 6 maart. Taghi zou afgezonderd van de rest als enige verdachte op de zitting van 6 maart moeten verschijnen, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

De 42-jarige Ridouan Taghi was jarenlang voortvluchtig. Eind vorig jaar is hij in Dubai opgepakt.

Volgens Weski heeft Taghi - in elk geval niet in dit stadium - de behoefte om zijn verhaal te doen op een openbare zitting. „Daar is die zitting ook helemaal niet voor bedoeld”, aldus de raadsvrouw. Het gaat niet om een inhoudelijke behandeling van de zaak, maar om een voorbereidende zitting, waarin een tussenstand van het onderzoek wordt besproken.

De rechtbank kan nog beslissen dat de verdachte toch moet verschijnen in de rechtszaal. Als dat het geval is, zal dat later duidelijk worden.