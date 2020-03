Geen coronatest voor minister Blok

De minister was op 21 en 22 februari in Iran, waar toen al een oplopende uitbraak was van het corona-virus. Toen verschenen ook berichten dat de burgemeester van een deelgemeente van Teheran besmet was en dat die contact had gehad met minister Zarif van Buitenlandse Zaken. Met hem had Blok vervolgens urenlang overleg. De delegatie reisde dezelfde dag door naar Abu Dhabi, waar ze de volgende dag marinefregat De Ruyter bezocht.

Vanuit het vliegtuig terug naar Nederland werd contact gelegd met de bedrijfsarts van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Zij vonden extra maatregelen niet nodig. Ook had de Nederlandse ambassade in Teheran nagetrokken wat het risico was op besmetting. Dat werd laag ingeschat. Vanwege aanscherping van het protocol en de corona-explosie in Iran zocht Blok nu opnieuw contact met arts en RIVM, met hetzelfde advies als resultaat.

Zeker 92 doden

Volgens Iran zijn er binnen z’n grenzen nu 2.922 mensen besmet met het coronavirus. Inmiddels zijn er minstens 92 Iraniërs eraan overleden. De ziekte treft ook de elite; onder anderen 23 parlementsleden zijn besmet, en de vice-preident. Onder de corona-doden was ook een topambtenaar.

Het virus heeft het openbare leven in de islamitische republiek ontwricht. Het land is nog verder geïsoleerd dan het al was. De grenzen zijn gesloten en maar een paar luchtvaartmaatschappijen vliegen op Teheran. Scholen, universiteiten en moskeeën zijn dicht, evenementen zijn afgelast. Het regime lijkt niet bij machte de epidemie in te dammen.

De regering heeft tijdelijk 54.000 gevangenen vrijgelaten in een poging de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen tegen te gaan. De economische sancties vergroten het gebrek aan medische voorzieningen.