Grapperhaus deels tevreden: ’Voor sommige mensen nog moeilijk’

De CDA-bewindsman bezocht zaterdag de Amsterdamse politie en liep met handhavers mee door de hoofdstad. Hij liet tegenover radioprogramma WNL Op Zaterdag weten overwegend tevreden te zijn over hoe maartegelen in acht worden genomen. „Je ziet in het Vondelpark behoorlijk wat mensen, maar iedereen houdt zich, op een enkeling na, wel aan de regels.”

Volgens de minister wordt er wanneer nodig ingegrepen. „Mensen die dat niet doen spreken we aan en luisteren dan ook onmiddellijk, dus dat ziet er goed uit.” Grapperhaus is positief over de manier waarop er wordt geluisterd. „Het is voor mensen wel moeilijk, maar ze luisteren onmiddellijk wanneer je ze aanspreekt.”

Toch wil de minister mensen nogmaals op het hart drukken dat ze echt alleen naar buiten moeten gaan om een frisse neus te halen, niet om bijvoorbeeld te gaan picknicken. „Ik hoop dat mensen die vandaag in het park geweest zijn, morgen dan thuis blijven, zodat anderen morgen kunnen gaan.”