Boeren willen op 5 februari massaal naar het Catshuis

Farmers Defence Force wil dat er op 5 februari „spijkers met koppen worden geslagen. Daar moet de finale klap worden gegeven”, aldus de actiegroep in een verklaring. „Het is judgementday. FDF heeft jullie nodig. Druk is nog nooit zo belangrijk geweest als op deze dag. Zorg dat Rutte zich wel drie keer bedenkt voor hij de Nederlandse boeren opnieuw durft te belazeren. Wij accepteren geen offers van boeren meer. Wij accepteren geen leed voor onze families meer. Het is genoeg geweest.”

Boeren hebben vorig jaar diverse keren actie gevoerd, vooral in Den Haag, uit onvrede over de regels voor boeren.

Volgens landbouwminister Carola Schouten is het belangrijk dat de boeren demonstreren „op een manier waarop anderen daar geen last van hebben.” Het kabinet gaat gewoon het gesprek aan, zegt de bewindsvrouw. Als de boeren denken dat ze door te demonstreren „een sterkere positie hebben, moeten ze dat gewoon doen. Maar wat ons betreft gebeuren dat soort zaken gewoon aan tafel.”