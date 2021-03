Dode gevonden in drugslab Wernhout

Twee politieauto’s bij een voertuig dat wordt onderzocht. Ⓒ MaRicMedia

BREDA - In een drugslab in het Brabantse Wernhout is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode aangetroffen. Het drugslab bevond zich in een schuur aan de Beverstraat. De bewoner van het perceel is aangehouden als verdachte, meldt de politie.