’Door raadslid op terras achtergelaten pony stond ook in de kroeg’

Vrijdag is de lokale CDA-fractie van het Gelderse Maasdriel in gesprek gegaan met het raadslid naar aanleiding van de eerdere berichten dat hij het dier had achtergelaten op een terras. Fractievoorzitter Robert van Dijk laat weten dat hij zaterdag met informatie komt over wat er uit dat gesprek naar voren is gekomen. Van Dijk sprak eerder van een „kwajongensstreek.” Hij was er vrijdagavond niet van op de hoogte dat de pony ook in een kroeg in Den Bosch heeft gestaan.

De eigenaresse van het betreffende café zegt tegen Omroep Brabant dat ze de pony zo snel mogelijk naar buiten stuurde toen ze het dier opmerkte. Vermoedelijk zijn twee mannen, onder wie het raadslid, daarna met de pony naar het café in de binnenstad gegaan waar het dier aan het einde van de middag op het terras werd achtergelaten. De pony is die avond opgehaald door de dierenambulance.