Nabestaande aanslag Nice sterft van verdriet

Twee dagen lang zocht Tahar Mejri (42) naar zijn vierjarig zoontje na de aanslagen die 86 levens eisten.

Hij speurde in de stad en deed oproepen op Facebook. Zijn vrouw had hij voor zijn ogen zien sterven, maar zijn zoontje was hij in de chaos kwijtgeraakt. In het ziekenhuis van Pasteur werd hij voor de tweede keer geconfronteerd met gruwelijk nieuws: ook zijn zoontje was dood.

Sindsdien was Tahar ontroostbaar. Zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij had uiteindelijk wel een nieuwe vriendin, maar toch bleef zijn verdriet. Mejri is nu overleden. De man zal in Tunesië naast zijn vrouw en zoontje begraven worden.

Er is een onderzoek gestart naar de exacte doodsoorzaak, maar voor zijn familie en vrienden is het duidelijk. De man is gestorven van verdriet.