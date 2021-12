Groepsgrootte met feestdagen moeilijk te handhaven

Op kerstavond, op eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling mogen mensen maximaal vier gasten ontvangen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook buiten geldt tijdens de feestdagen een maximale groepsgrootte van vier. „Strikt volgens de wet valt de groepsgrootte niet te handhaven. Dat is ook niet de insteek waarmee de politie de straat op gaat”, zegt politiechef Willem Woelders.

„De regels gelden. Maar we hebben samen met het Openbaar Ministerie gekeken wat te handhaven is en wat niet. Als agenten op straat aanlopen tegen een groep, zullen we ze wijzen op de regels. Hoe groter de groep, hoe eerder dat zal gebeuren. We gaan geen mensen in groepjes tellen. Dat soort politie willen we niet zijn en daar kan het OM ook niets mee.”

Niet het doel boetes uit te delen

„De praktijk zal zijn dat we met name ingrijpen op feestjes en locaties waar grote groepen bij elkaar zitten. Het uitgangspunt is het gezondheidsrisico. Als de politie dingen ziet gebeuren waarbij de kans op besmetting groot is, dan zullen collega’s optreden. Niet met het doel boetes uit te delen, maar om een eind te maken aan dat soort activiteiten.”

De politie beëindigt nog geregeld illegale feesten. Woelders: „Die feesten zijn er nog steeds, al is er minder aandacht voor in de media. Zeker op zakelijke locaties treden we daartegen op. Ingewikkelder zijn de feestjes thuis, omdat we geen grond hebben om bij iemand thuis binnen te stappen. We zullen steeds kijken naar excessen en reageren op klachten.”

Woelders’ boodschap aan de samenleving luidt: „Iedereen is alle beperkingen rond corona zat. Maar gebruik je gezonde verstand. De regels hebben te maken met de gezondheid van jezelf en iedereen. Laat dat het richtsnoer zijn voor wat je met oud en nieuw doet. Houd rekening met je naaste en jezelf, dan hoeven wij zo weinig mogelijk in te grijpen.”