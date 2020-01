Ⓒ Provicom, De Telegraaf

Amsterdam - Een uniek mysterie, noemt de politie het. Meer dan een half jaar na de vondst van het lichaam van een vrouw in een veld bij het Zeeuwse Westdorpe, is nog volstrekt onduidelijk wie zij is. En dat ondanks maanden onderzoek en 500 tips van het publiek. Vanaf nu ligt een beloning klaar voor de oplossing van het raadsel.