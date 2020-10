Mondkapjes in ’lapjesboom’: ’Mensen grijpen in coronacrisis terug naar oude tradities’

Edo van der Veer (35) uit Weurt hangt samen met zijn zoontje Sten (1) een mondkapje in de ’lapjesboom’. Ⓒ APA

Overasselt - Wie een lapje aan de koortsboom hangt, geneest van zijn kwalen. Althans, zo luidt het eeuwenoude volksverhaal dat in Overasselt nog springlevend is. Sterker nog: in de ’lapjesboom’ hangen tegenwoordig ook mondkapjes.