Bewoners studentenhuis hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden

De nieuwe regel betekent dat bijvoorbeeld huisgenoten in een studentenhuis geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Voorheen gold dat alleen voor huishoudens.

Eerder dit jaar ontstonden er vreemde situaties rondom de afstandsregel en studenten. Zo kregen vijf studenten in Leiden een boete omdat ze samen op hun gedeelde balkon stonden. De boetes werden uiteindelijk ingetrokken.

Naast de mondkapjesplicht die van kracht wordt, verandert er nog meer met de invoering van de wet. Het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband vervalt. Wel blijft het een dringend advies niet in groepsverband de stem te verheffen. „Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen”, stelt het kabinet.