Strijd om leiderschap CDA duurt nog even voort

„Ik zet er een goede fles wijn op dat het morgen al lukt”, zei zorgminister De Jonge vrijdagmiddag nog na de ministerraad. Die zelfverzekerdheid is met de onbesliste uitslag alvast gelogenstraft. Hij moet het nu in een tweegevecht opnemen tegen ’dark horse’ Omtzigt. De derde kandidaat, staatssecretaris Mona Keijzer, is afgevallen.

Eigenlijk had de uitslag al donderdag bekend moeten worden. De stemming moest echter over vanwege een onveiligheid in het digitale stemsysteem. Er waren geen aanwijzingen voor manipulatie, maar de partij wilde het zekere voor het onzekere nemen.

Geringe verschillen

Tussen de drie kandidaten zijn de politieke verschillen gering. Ze willen allemaal van het CDA een brede middenpartij maken. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) verklaarde als enige wel met Forum voor Democratie te willen praten over coalitievorming.

Lang leek het een tweestrijd te worden tussen minister Wopke Hoekstra (Financiën) en De Jonge. Maar Hoekstra, naar eigen zeggen meer een bestuurder dan politicus, trok zich vorige maand onverwacht terug uit de strijd.

Luis in de pels

Zo blijft het nog even spannend of het CDA kiest voor de bestuurlijke betrouwbaarheid van vicepremier De Jonge of de opschudding die Kamerlid Omtzigt zou veroorzaken. De luis in de pels van nationale en internationale ambtelijke elites wordt aan het Binnenhof als mogelijk een grotere bedreiging gezien voor een vierde termijn voor premier Rutte dan De Jonge. Als er één CDA’er stemmen weghaalt bij andere partijen, dan is hij het wel, zo is de lezing.