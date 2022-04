Tweede Kamer reageert geschokt op gruwelijkheden in Boetsja: ’Tijd voor arrestatiebevel voor Poetin’

„Barbaars en beestachtig”, noemt VVD-Kamerleden de gruwelijkheden. „De echte zwakte van het Russische leger is niet de terugtrekking bij Kiev, maar de primitieve wijze waarop ze onschuldige burgers vermoorden. Er moet zoveel mogelijk bewijs worden verzameld voor deze oorlogsmisdaden, zodat alle verantwoordelijken kunnen worden vervolgd. En ondertussen moeten we Rusland blijven isoleren en bestraffen met sancties.”

D66 stelt dat het gaat om ’oorlogsmisdaden’. „De verschrikkelijke beelden die we te zien krijgen vallen op geen andere manier te omschrijven”, stelt D66-fractieleider Paternotte. „Vastgebonden en doodgeschoten. Verkracht en verbrand. Poetin en zijn leger moeten hiervoor vervolgd worden. Zo snel mogelijk.” Volgens D66-Kamerlid Sjoerdsma ’is het tijd voor een wereldwijd arrestatiebevel’ voor Poetin.

Oorlogsmisdadiger

PvdA-leider Ploumen noemt Poetin een oorlogsmisdadiger. „Burgers geëxecuteerd, hun handen gebonden, hun stoffelijke resten in straten van Bucha. Vrouwen verkracht voor de ogen van hun kinderen. Meisjes in bijzijn van hun familie verkracht. Gruwelijkheden door Poetins leger die niet ongestraft kunnen blijven.”

Volgens PvdA-Kamerlid Piri is het dan ook niet vreemd dat de Amerikaanse president Biden laatst al zei dat Poetin een oorlogsmisdadiger is. „En dan al die lui die over Biden heen vielen omdat ’ie Poetin ’oorlogsmisdadiger’ en ’slager’ noemde. Dat is precies wat hij is!”

Ook GL-leider Klaver vindt dat ’gruwelijke oorlogsmisdaden van Poetins hand die niet onbestraft mogen blijven’. „Honderden mensen liggen doodgeschoten op straat in Boetsja. Slachtoffers dragen geen uniform maar houden een boodschappentas vast, liggen wezenloos naast een fiets.”

’Opzettelijke massaslachting’

De Oekraïense regering heeft melding gemaakt van door Russische troepen gepleegde oorlogsmisdaden in Boetsja, een voorstad van Kiev, en spreekt van een ’opzettelijke massaslachting’. Volgens buitenlandminister Dmitro Koeleba willen de Russen zoveel mogelijk Oekraïners uit de weg ruimen. Koeleba eist ’nieuwe verwoestende G7-sancties’.

In Boetsja zijn volgens burgemeester Anatoli Fjodoroek al zeker 280 lijken aangetroffen. Het zou volgens de regering in Kiev gaan om burgers die door de Russische bezetters zouden zijn vermoord. Het is niet te verifiëren hoe de slachtoffers zijn omgekomen en of het allemaal burgers zijn geweest. Om de plaats, die naast een strategisch vliegveld ligt, is vanaf de eerste dag van de Russische aanval hevig gevochten. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd.