Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan

Het werk nam een paar weken langer in beslag dan gepland. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Hamer haar eindverslag al op 6 juni zou inleveren.

Dat het meer tijd kostte komt omdat de informatie zeer moeizaam verliep. Hamer zal in haar stuk vermoedelijk voorstellen dat VVD-leider Mark Rutte en D66-voorvrouw Sigrid Kaag een concept-regeerakkoord gaan schrijven, waar zich dan andere partijen bij kunnen aansluiten.

VVD en D66 droegen de SER-voorzitter op 12 mei voor als nieuwe informateur. Ze nam het werk over van Herman Tjeenk Willink.

Coalitie

Hamer moest kijken naar een herstelplan en de grote thema’s die een nieuw kabinet moet aanpakken. Verder moest ze onderzoeken welke partijen samen willen gaan in een nieuwe coalitie. De eerste twee opdrachten zijn afgerond, maar de politieke leiders werden het niet eens welke partijen met elkaar moeten gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.

VVD en CDA willen niet met GroenLinks en PvdA samen gaan onderhandelen. Ze willen wel met een van beide linkse partijen praten, maar PvdA en GroenLinks willen alleen samen in een nieuw kabinet. D66 wil juist weer wel met PvdA en GroenLinks samenwerken. De ChristenUnie ziet voor zichzelf nu geen rol weggelegd in een formatie. De formatie wordt bemoeilijkt door het feit dat het CDA in een crisis verkeert door het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Impasse

Hamer gaf eind vorige week aan dat de formatie in een impasse zat. Ze gaf de leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie afgelopen weekend de kans om de patstelling te doorbreken. Dat leverde niets op. Daarom heeft ze er volgens bronnen voor gekozen om de beide winnaars van de verkiezingen een concept-regeerakkoord te laten schrijven.

Het is intussen bijna honderd dagen geleden dat er verkiezingen waren.