Helft collectanten Leger des Heils zegt af vanwege corona

,,Ja, corona treft ons ons ook hard en in tientallen plaatsen gaan we helemaal niet langs de deur, zoals Amsterdam, Den Haag, Katwijk, Rotterdam, Almere en rondom Enschede. Vanwege corona zijn er te weinig vrijwilligers die met de bus op pad durven gaan omdat ze het risico te groot vinden. Wel vragen we collectanten dan om alsnog via Facebook, Whatsapp en Linkedin in te zamelen via een online collectebus”, zegt collecte manager Geert-Jeroen Klootsema van het Leger.

,,En in gemeenten waar we wel langs de deur gaan, gebeurt dat ook met een QR-code die collectanten op hun legitimatiebewijs dragen, zodat op afstand via de telefoon gedoneerd kan worden. Natuurlijk is het vreselijk jammer niet iedereen te kunnen bereiken voor een gift, omdat juist in deze tijd veel kwetsbare mensen onze hulp hard nodig hebben”, meent Klootsema.

Opbrengst veel lager

,,De ervaring van andere collecterende fondsen leert dat als er iemand aan de deur komt, dat gewaardeerd wordt en het gegeven bedrag vaak hoger is”, vervolgt hij. ,,Toch vrezen we dat de opbrengst van dit jaar veel lager uitvalt en zullen al blij zijn als die uitkomt op zo’n 60 procent van vorig jaar.”

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. Klootsema; ,,Mensen kunnen in onze zogenoemde buurthuiskamers terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties.”