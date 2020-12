Jeugdwerk Den Haag op scherp: ’Puberbrein werkt anders’

„Er liggen verschillende scenario’s klaar afhankelijk van de uitkomst van de persconferenties”, zegt jongerenwerker Peter van Holstein. Welzijnswerkers worstelden afgelopen maanden met de coronamaatregelen. „Met name de zomervakantie was een hele puzzel”, zegt Peter de Zwaan, manager bij Stichting Jeugdwerk. „Inmiddels kan tachtig procent van onze activiteiten weer doorgaan in afgeslankte vorm.”

Het welzijnsduoziet dat de jeugd hard geraakt wordt. „Het is moeilijk. Een puberbrein werkt toch net even anders. Er is grote behoefte aan contact en samenkomen”, zegt Van Holstein. De twee zoeken op straat de jongeren op voor een praatje. „Maar helaas is het fysieke contact toch minder. We houden daarom ook via de app contact.”

Fouilleren

Stichting Jeugdwerk organiseert activiteiten voor jongeren tot 24 jaar en kinderen in de Schilderswijk, Kortenbos en het Oude Centrum. Wekelijks bereikt de stichting zo’n driehonderd jongeren. Samen met partners als Zebra, Next projecten, MIAW en het Stagehuis ligt er een uitgebreid decemberprogramma klaar. Van Fifa-toernooien tot filmavonden.

Spreiden van groepen over zoveel mogelijk locaties is het speerpunt. De Zwaan: „Buurthuis SamSon is de plek voor jongeren tot 17 jaar”, legt De Zwaan uit. „Er vinden van 20.00 uur tot aan 00.00 activiteiten plaats in verschillende ruimten, maar we zijn tot 02.00 uur open.” Jongeren worden gefouilleerd op vuurwerk. Licht vuurwerk gaat in een tasje met de naam erop en mag niet mee naar binnen.”

Voorbeeldfiguren

Na twaalven kunnen de jongeren terecht in sporthallen, zoals De Houtzagerij. „We hebben de jeugd uit onze wijken goed in beeld. Natuurlijk zijn er raddraaiers maar er zijn ook veel voorbeeldfiguren die wij gaan inzetten tijdens oud en nieuw om een oogje in het zeil te houden. Ik maak mij wel zorgen over de aanzuigende werking van jongeren uit andere wijken. Daarom is het belangrijk dat in elke wijk iets te doen is voor jongeren.”

„Het is lastig om in te schatten hoe de jaarwisseling gaat verlopen, maar aan het aanbod zal het niet liggen. Het is anders, maar we gaan er toch een feestje van maken.”