Schutter Tulsa schoot chirurg dood vanwege pijn na operatie

Buitenland

Vijf doden bij schietpartij in ziekenhuis in Oklahoma

In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn woensdag bij een schietpartij zeker vijf doden gevallen, onder wie de schutter zelf, blijkbaar door een door hemzelf toegebrachte wond, meldt de politie. Ook is er een onbekend aantal gewonden gevallen. De aanleiding voor de schietpartij is nog...