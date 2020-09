LIVE | ’Antilichamen tegen corona tot vier maanden na herstel aanwezig’

Antilichamen tegen het coronavirus zijn tot vier maanden in hogere concentraties aanwezig in meer dan 90 procent van de herstelde coronapatiënten in IJsland. Dat wordt gesteld in een studie die dinsdag is verschenen. In eerdere studies werd juist waargenomen dat het aantal antilichamen tegen het longvirus binnen een aantal maanden na het herstel scherp afnam. Daardoor ontstonden vraagtekens over de eventuele duur van de verhoogde immuniteit na een besmetting.

De nieuwe IJslandse bevindingen dragen bij aan de kennis over herbesmettingsrisico’s en de duurzaamheid van eventuele vaccins, stelt Kari Stefansson, de topman van deCode Genetics, het biotechbedrijf dat de studie uitvoerde.

De wetenschappers onderzochten bloedmonsters van meer dan 30.000 IJslanders. Van de 1215 mensen die volgens pcr-tests besmet zijn geweest, had 91 procent een toename van het aantal antilichamen in de twee maanden na de diagnose. Daarna bleef het aantal stabiel, aldus de onderzoekers.

De resultaten, die gepubliceerd zijn in het New England Journal of Medicine, betreffen een homogene populatie binnen één land. De kans is dus groot dat soortgelijke studies onder andere populaties in andere landen ook andere resultaten opleveren.

