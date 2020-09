LIVE | Berlusconi test positief op coronavirus

Silvio Berlusconi is besmet geraakt met het coronavirus. Een test heeft dat uitgewezen, zei een woordvoerder van de voormalige Italiaanse premier woensdag. De schatrijke mediatycoon, tevens voorman van de politieke partij Forza Italia, is 83 jaar.

Berlusconi blijft voorlopig in afzondering in zijn huis in Arcore, in de buurt van Milaan, maar werkt gewoon door. Hij zal onder meer partijgenoten steunen bij de campagne voor regionale verkiezingen later deze maand.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Antilichamen tegen het coronavirus zijn tot vier maanden in hogere concentraties aanwezig in meer dan 90 procent van de herstelde coronapatiënten in IJsland. Dat wordt gesteld in een studie die dinsdag is verschenen in het New England Journal of Medicine

Toeristen bleven ook na strenge lockdown massaal weg uit Spanje

Trump met mondkapje in Amerikaanse Madame Tussauds

Eerste coronabesmetting in grootste vluchtelingenkamp Griekenland

Gezondheidsinstituten VS: effect plasmatherapie niet bewezen

Rusland meldt meer dan een miljoen coronabesmettingen

Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland opnieuw rond 1200

193 passagiers en medewerkers TUI-vlucht in quarantaine na 7 coronagevallen

Financieel-economisch:

Sport:

’Neymar test positief op corona’

Donderwolken boven Ineos van titelverdediger Egan Bernal

US Open: Comeback Kim Clijsters van korte duur

Entertainment:

Soldaat van Oranje is (uiteraard) weer terug in theater

Buddy Vedder altijd op zoek naar spanning

Lees hier het coronanieuws van dinsdag 1 september.