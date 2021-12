Premium Het beste van De Telegraaf

President Biden aan handen gebonden Amerikaanse rechters voeren Trumps beleid uit

Donald Trump regeert dankzij conservatieve rechters over zijn politieke graf heen. Ⓒ Foto REUTERS

WASHINGTON - Als presidentskandidaat noemde Joe Biden het immigratiebeleid van zijn voorganger Trump ’gevaarlijk’ en ’onmenselijk’. Hij zou dat helemaal anders aanpakken, zo beloofde hij. Toch sloot Biden een deal met Mexico over het terugsturen van immigranten. Een deal die vrijwel identiek is aan wat Trump eerder deed. Democraten en immigrantenorganisaties zijn teleurgesteld. Republikeinen zijn opgetogen: zij zien dat dankzij hun rechters Trumps beleid in stand blijft, zelfs zonder Trump.