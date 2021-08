Premium Het beste van De Telegraaf

Escort tipt roversbende: Belg beroofd van 38 kilo goud tijdens 16 uur durende roofoverval

Door Sam Reyntjens

Een Belgische politieman, beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

ZANDHOVEN - Een 55-jarige Bulgaar is woensdag aangehouden voor een agressieve roofoverval bij een man uit het Belgische Zandhoven in oktober 2020. Samen met enkele kompanen ging de Bulgaar aan de haal met 38 kilo goud. De bende was getipt door een escorte.