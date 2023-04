Dode door ongeval in Limburgs dorp, automobilist doorgereden

SLENAKEN - In het Limburgse dorp Slenaken is maandagavond een man overleden door een verkeersongeval op de Planckweg. De politie vermoedt dat de voetganger is aangereden door een auto en dat de automobilist daarna is doorgereden. De bestuurder van de auto die mogelijk betrokken was bij het ongeval is aangehouden, meldt de politie.