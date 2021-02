’Pak pesten met nepnaaktfoto aan’

„Er zijn te veel voorbeelden te noemen van jonge mensen die het slachtoffer zijn geworden van pesterijen door het verspreiden van naaktfoto’s. Zelfs zo erg dat een aantal zelfmoord heeft gepleegd. Vooral nu tijdens de coronacrisis jongeren zijn geïsoleerd en het sociale leven met name online is. Wat er zich daar precies afspeelt, ziet de echte wereld pas te laat. Daarnaast zijn er allemaal nieuwe technieken in ontwikkeling waar de wetgeving, politie en justitie nog niet op zijn voorbereid”, zegt Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf. Zij wil dat er een vijfstappenplan wordt ingevoerd. Ze dient het plan donderdag in bij de gemeenteraad.

Zo moet de gemeente een grote campagne lanceren om jongeren en hun ouders bewust te maken van de gevaren. Daarnaast moet er speciale aandacht zijn voor de daders om ze bewust te maken wat ze kunnen aanrichten.

„Waar we nu al achter de feiten aanlopen als het gaat om preventie en vervolging staan we straks mijlenver achter. De gemeente moet bij het Rijk lobbyen voor een meer flexibele wetgeving waarbij het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden krijgt om de steeds nieuwe technologieën die worden gebruikt voor sextortion, waaronder deepfake technologie, aan te kunnen pakken. Die zijn er nu namelijk niet en als we dat niet gaan krijgen, dan zijn de gevolgen op termijn niet te overzien.”

Technologieën

Saskia de Jong, hoofd Cyberunit van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, maakt zich eveneens grote zorgen over de nieuwe technologieën en het ontbreken van wettelijke mogelijkheden om die aan te pakken.

„Deepfake is een technologie die in opkomst is. Daarbij worden gezichten geplakt op gefabriceerde naakte lichamen. Die zijn niet van echt te onderscheiden. Op platforms als Telegram zien we dat dit al gebeurt. Het is niet echt, maar het lijkt wel echt en de effecten zijn net zo groot als een seksfilmpje dat wél is gemaakt. En daarnaast zouden ze hiermee gechanteerd worden, want bewijs maar eens dat het nep is. We zien dat de technologie in een grote versnelling zit en dat het juridisch niet bij te benen is. Want kun je iemand vervolgen voor iets wat niet echt is, terwijl de schade even zo groot is”, vertelt De Jong, die hoopt dat de wetgeving snel wordt aangepast.

„De kwetsbaarheid van jongeren is vooral online en de ouders hebben vaak vanwege digitale achterstand geen idee wat zich daar afspeelt. Maar de gevolgen kunnen enorm zijn.”