Europees plan: vanaf 2027 verplicht elektrificatie van bedrijfswagens

Een Commissie-ambtenaar verwacht dat het mkb en kleinere organisaties pas in 2030 met Europese regels te maken krijgen.

Timmermans komt waarschijnlijk in de periode rond de jaarwisseling met een concreet voorstel voor Europese wetgeving. De PvdA-prominent ziet vanwege de hoge brandstofprijzen en het afscheid van Russische olie een extra noodzaak om tempo te maken met elektrisch rijden. Het EU-zwaargewicht ziet in bedrijfswagens een segment waarin snelle groei mogelijk is.

Volgende week stemt het Europees Parlement naar verwachting in met het voorstel om vanaf 2035 een verbod in te voeren op nieuwverkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. Veel fabrikanten stappen voor die tijd al over naar volledig elektrisch.