GL kandidaat-Kamerlid diep door het stof

De prominente GL’er Bouchallikht is te zien onder borden met teksten als ’Stop doing what Hitler did to you’ en Israël werd daar een op een vergeleken met nazi-Duitsland.

De foto’s doken dinsdag op bij GeenStijl. Enkele uren later maakte de vrouw die voor GL op de lijst staat voor een kamerzetel, haar excuses.

Bouchallikht zegt nu dat ze als 20-jarige student in 2014 een ’verkeerde inschatting’ maakte en direct weg had moeten gaan. Volgens haar was het een demonstratie tegen ’onrecht en geweld’ in de Gazastrook. Uit verslagen van de demonstratie destijds blijkt dat er ook mensen aanwezig geweest zouden zijn die de Hitlergroet brachten.

Ze zegt dat de foto van zichzelf „ongelooflijk pijnlijk” is. „De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta.”

De opgedoken foto heeft geen politieke consequenties voor de nummer negen van de GL verkiezingslijst, nu Bouchallikht „ondubbelzinnig afstand neemt” van de demo, zo laat een woordvoerder van de partij aan de NOS weten.

Verwijdering vlaggen

In haar verklarende tweets zegt Kauthar Bouchallikht dat de ’demonstratie pas kon beginnen nadat afschuwelijke vlaggen op last van de burgemeester werden verwijderd.’

Kamerleden waren destijds woedend. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers vond dat burgemeester Van Aartsen de politie hard had moeten laten optreden tegen de 'bizarre' combinatie van de Israëlische vlag en nazi-symbolen. „Je moet een flinke streep trekken bij deze weerzinwekkende praktijken,” stelde Segers in de Haagsche Courant.

„Deze demonstratie ging echt veel te ver”, brieste CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. „Er was sprake van zwaar terroristische uitingen en nazi-vlaggen. De politie had direct moeten ingrijpen. Nu hebben deze lieden het idee dat ze overal mee wegkomen.”

In opspraak

Het is niet de eerste keer dat Kauthar Bouchallikht in opspraak komt. Toen ze zich kandidaat stelde, bleek ze ook vicevoorzitter te zijn van de islamitische jongerenorganisatie Femyso. Die zou banden hebben met de conservatieve Moslim Broederschap. Dat laatste ontkent ze. Ze sprak over ’verdachtmakingen.’