Boze Duitsers demonstreren: ’Geef ons onze vrijheid terug!’

Met mondkapjes verdreven ME’ers mensen die zich ondanks een verbod toch op straat begaven. Ze voelen zich tijdens de corona-pandemie ’van hun vrijheid beroofd’ en verzamelden zich, voor de vijfde keer op rij op de Rosa Luxemburg-Platz. Oude mensen werden hardhandig, tot bloedens toe, tegen de grond gewerkt. „We hebben zeker honderd mensen gearresteerd”, aldus een zegsman van de politie.

Kanselier Angela Merkel wordt als boosdoener gezien, omdat zij, samen met haar gezondheidsminister Jens Spahn, verantwoordelijk is voor de strenge beperkingen: „Mutti go home!”, schreeuwen de demonstranten, die de wekenlange lockdown meer dan beu zijn.

Ⓒ EPA

„Wij zijn hier, wij zijn het zat, omdat je van ons de vrijheid jat!”, was een van de spreekkoren. Een ander gevleugeld gezegde luidde: „Wir sind das Volk!” Dit was de leus van de liberale DDR-revolutionairen uit 1989, die in 2015, tijdens de vluchtelingencrisis, werd overgenomen door de rechtse Pegida-beweging uit het Oost-Duitse Dresden.

De demonstratie begon overigens nog rustig, met vrouwen die op een kruispunt geknield, yoga deden, op een kwadraat van twee bij twee meter. Naast hen stonden mannen die met een lineaal diezelfde afstand aan het afmeten waren. „Zien jullie wel”, zeiden ze uitdagend tegen de politie, „we houden ons aan alle afspraken!”