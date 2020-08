LIVE | Weer stijging dagelijkse nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland is vastgesteld in de laatste 24 uur is hoger dan het aantal dat dinsdagochtend werd gemeld. In totaal bleken in het laatste etmaal nog eens 1576 mensen in de Bondsrepubliek het longvirus onder de leden te hebben.

Dinsdag werden er 1278 besmettingen gemeld die waren vastgesteld in de laatste 24 uur. Dat was al een forse stijging ten opzichte van de 711 nieuwe gevallen die maandag bekend werden gemaakt. In totaal staat het aantal coronabesmettingen in Duitsland op 236.429.

Het dodental steeg met drie sterfgevallen. Het nieuwe coronavirus is in Duitsland daarmee 9280 personen fataal geworden, aldus het Robert Koch instituut, de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

