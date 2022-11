Trump beweert dat er weer fraude wordt gepleegd in midterms: roept op tot protest

Verschillende locaties in het land kampten dinsdag tijdens de midterm-verkiezingen met technische problemen, waardoor hier en daar vertragingen ontstonden en stembureaus hun openingsuren verlengden. Dat was bijvoorbeeld het geval in Bell County, Texas, Luzerne County, Pennsylvania, waar het papier op raakte, in drie bureaus in North Carolina, en in delen van de staat Georgia. In Detroit, Michigan, waren er computerproblemen bij het controleren van de registratie van de kiezers. En de verkiezingsdienst van Maricopa County, in de zuidwestelijke staat Arizona, meldde dat zo’n 20 procent van de stembureaus problemen had met de stembusmachines.

Kiezers in Maricopa County, het meest bevolkte district waarin ook hoofdstad Phoenix ligt, konden hun stembiljetten wel nog steeds in een beveiligde stembus deponeren die later zal worden geteld, en technici slaagden erin de instellingen van de printers, die de problemen leken te veroorzaken, een voor een te corrigeren. „Geen enkele kiezer is weggestuurd, mensen konden nog steeds stemmen. En elke wettelijke stem zal geteld worden. Dat beloof ik”, aldus verantwoordelijke Stephen Richer, een Republikein. Hij voegt overigens toe dat complotdenkers de zaak willen „misbruiken.”

’Alweer’

Donald Trump en zijjn aanhangers zoals commentator Charlie Kirk en kandidaat-gouverneur Kari Lake grepen de problemen inderdaad meteen aan om te beweren dat er massaal kiesfraude wordt gepleegd door de Democraten. De Republikeinen roepen al op om resultaten aan te vechten.

„Weer een groot probleem met telmachines in Arizona. Klinkt vertrouwd?”, schreef Trump op Truth Social. „Er komen berichten binnen vanuit Arizona dat de stemmachines niet goed werken in overwegend Republikeinse/Conservatieve gebieden. Hier gaan we weer? De mensen gaan dit niet aanvaarden!” Stemmen zouden „alleen in Republikeinse gebieden” niet geteld worden, en kandidaten zoals Kari Lake zouden „zwaar beschadigd worden door deze ramp.”