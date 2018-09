Raden vol zetelrovers

Daarbij zijn de gangen nagegaan van ongeveer 350 raadsleden die de afgelopen regeerperiode zijn gestopt of uit hun fractie stapten. Wie verhuist of de betaalde baan voor laat gaan, geeft de zetel altijd terug aan de partij. Maar bij ruzie gaat het heel anders: zeker 155 raadsleden keerden hun partij de rug toe en begonnen voor zichzelf of sloten zich bij een andere partij aan.

Als er heibel binnen de partij is, kiezen acht op de tien raadsleden ervoor om met een eigen lijst verder te gaan. Een derde van de politici die onderwerp waren van een schandaal, weigerde de zetel op te geven.

