Politie Rotterdam wil verbod op magneetvissen: ’Levensgevaarlijk’

Peter Kolster bekijkt samen met een medewerker van de EOD naar een granaat die een magneetvisser uit het water heeft gehaald. Ⓒ Joey Bremer

Rotterdam - Het speciale Team Explosieven Veiligheid van de Rotterdamse politie wil een verbod op magneetvissen in het Rotterdam-Rijnmond gebied. „Magneetvissen is levensgevaarlijk. Het is niet de vraag of, maar wanneer er ernstig gewonden vallen”, zegt teamleider Peter Kolster.