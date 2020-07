Straatnaamstrijd in Berlijn

In Duitsland is de discussie over het koloniale verleden niet zo hevig als in Nederland of de VS. Onze oosterburen hadden dan ook nauwelijks overzeese koloniën. Sommige conservatieven maken zich echter zorgen over de namen van staatsmannen als Bismarck, de grondlegger van het moderne Duitsland, en Keizer Wilhelm II. Van hen staan er honderden standbeelden.

In een vlaag van pro-actieve politieke correctheid heeft het OV-bedrijf deze week korte metten gemaakt met de naam van metrostation Mohrenstraße. De gelijknamige straat heet al zo sinds 1707 en was een verwijzing naar Afrikanen met hun donkere huid, maar was voor sommigen ook een volkse belediging zoals het aloude scheldwoord ’neger’.

Probleem

De aanpalende Glinkastraße zou een goed alternatief zijn voor de Mohrenstraße. Maar daar dook een nieuw probleem op: Michail Glinka was volgens historici niet alleen een voortreffelijk componist, maar ook een jodenhater. En dat ligt in de voormalige Reichshauptstadt natuurlijk uitermate gevoelig.

Vandaar dat historicus Michael Wolffsohn, zelf van joodse afkomst, de beslissing bekritiseert. Wolffsohn vindt het raar dat de naam van het metrostation wordt vervangen door die van een „blanke, mannelijke antisemiet.” Vervoerbedrijf BVG meent echter dat ze vooral „tegen iets” hebben gekozen.

In elk geval is er al enige jaren politieke discussie over de Mohrenstraße. Organisaties van Afrikanen en Afro-Duitsers spreken van racisme. Er zou te weinig aandacht zijn voor het Duitse koloniale verleden, zoals in Namibië of de Stille Zuidzee. Linkse partijen pleiten voor een Nelson Mandela-straat. De christendemocraten van kanselier Merkel zijn daarentegen tegen een nieuwe straatnaam, want zij vinden de Mohrenstraße niet problematisch.