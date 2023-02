Premium Het beste van De Telegraaf

Ook een Chinese weerballon is allesbehalve onschuldig

Door onze redactie Buitenland

Amsterdam - Chinese ballonnen die op grote hoogte kunnen vliegen zijn regelmatig verbonden aan militaire programma’s. Mocht Washington tegen alle waarschijnlijkheid in toch een weerballon hebben neergeschoten, dan is het alsnog aannemelijk dat het Chinese Volksbevrijdingsleger een vinger in de pap heeft gehad.