Minder passagiers, toch meer brandmeldingen op Schiphol

Uit cijfers van p2000, verzameld door alarmeringen.nl, kwam zelfs een stijging van 67 procent aan automatische alarmeringen naar voren. Dat getal kan een woordvoerder van Schiphol niet reproduceren, maar de brandweer kwam wel vaker in actie, ziet hij. Was dat in 2019 nog 430 keer, vorig jaar 490 keer.

En dat lijkt gek. Want je zou verwachten dat passagiers, die roken, gebakken broodjes willen en per ongeluk op een knop drukken, de oorzaak zijn van de alarmeringen. En de stroom met rolkoffertjes en tickets gewapende reizigers droogde nagenoeg op in de coronacrisis.

„Maar om diezelfde reden hebben we werkzaamheden juist naar voren gehaald. Dat verklaart de toename”, aldus een woordvoerder. Bij slijpwerkzaamheden bijvoorbeeld wil weleens een automatische melder alarm slaan en soms wordt per ongeluk een handmelder geactiveerd.

Bij een melding komt de brandweer altijd opdagen, en als blijkt dat een aannemer bijvoorbeeld de brandmelders niet volgens protocol heeft uitgeschakeld, volgt een gesprek. Passagiers hadden vermoedelijk zelden last van de toegenomen brandmeldingen. Het is niet zo dat dan direct een terminal sluit en bovendien worden de zwaarste werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd.