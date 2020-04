Onderzoek naar politie na dood 12-jarige coronapatiënt België

De beslissing volgt op mediaberichten over mogelijke taalproblemen of andere misverstanden toen de moeder de politie belde. Het meisje lag al enkele dagen thuis met koorts in bed toen haar toestand ineens sterk verslechterde. De moeder belde in paniek met de noodcentrale maar het onverstaanbare gesprek werd volgens een politiewoordvoerder door de vrouw afgebroken. De politie is naar het adres gegaan maar het meisje was al door een buurman naar het ziekenhuis gebracht.

Het Comité is het externe controleorgaan van alle ambtenaren met politiebevoegdheid in België.