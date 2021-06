Jouw hitteplan: pas op met ijskoud water, leg een paraplu in de auto en er is een smogalarm

1. Onderkoeling terwijl het zo warm is?

Ja, waarschuwt de Reddingsbrigade Nederland. Ondanks de hoge buitentemperatuur, kan het buitenwater nog koud zijn nu. Als het water 14 graden of kouder is, kunnen zwemmers al onderkoeld raken. Verkramping kan optreden, waardoor het lastig is terug te zwemmen. Diep het water in gaan is daarom nog even niet verstandig, aldus de reddingsbrigade. Een beetje plonsen om af te koelen, kan natuurlijk wel.

2. Nog meer om rekening mee te houden?

Neem een flesje water en een paraplu mee als je met de auto op pad gaat, laat Rijkswaterstaat weten. De komende dagen neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen vanwege de hoge temperaturen. Het hitteprotocol is in werking gesteld. Dit betekent dat extra materieel wordt ingezet zodat automobilisten met autopech snel naar een koele plek worden gebracht. ,,Het asfalt wordt namelijk nog veel warmer, dus temperaturen lopen nog verder op bij de snelweg’’, aldus woordvoerder Suzanne Maas. ,,Met autopech, moet je vanwege de veiligheid altijd de auto uit. Maar vaak is er geen schaduw langs de weg. Daarom zorgen we dat je snel wordt opgehaald om op een veiligere, koelere plek te wachten op hulp.’’ Deze maatregelen gelden vooralsnog niet voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

3. Wat betekent de hitte voor onze gezondheid?

Veel is natuurlijk wel bekend: drink genoeg water en smeer je regelmatig in met zonnebrand. Bescherm jezelf tegen de brandende zon. Maar wat minder bekend is, is dat mensen met longklachten het de komende dagen extra zwaar kunnen krijgen en zich benauwder kunnen voelen. Door de hitte en het ontbreken van wind, is er een smogalarm, aldus het RIVM. Schadelijke stoffen en stikstof blijven in de lucht hangen. Wie longproblemen heeft, kan beter geen zware inspanning verrichten en doet er verstandig aan zoveel mogelijk binnen te blijven.

4. Kunnen we nog iets doen voor de dieren?

Dierenambulances en dergelijke blijven waarschuwen: bescherm huisdieren tegen de hitte. Laat zeker geen honden in de auto, al is het maar voor heel even. Ze kunnen hier niet tegen. Zorg voor schaduw voor schapen, koeien en andere beesten in het weiland. En genoeg water natuurlijk, maar dat spreekt voor zich.

5. Hoe is de hitte voor de natuur?

De brandweer waarschuwt dat er een verhoogd risico op natuurbranden is, door de droogte in combinatie met de hitte. Dit geldt overigens ook voor bermen, aldus Rijkswaterstaat. Sinds gisteren wordt hier extra op gelet. Deze extra alertheid geldt overal, behalve het voor noorden van het land, Noord-Brabant en Zeeland. Onder meer bij de Veluwe patrouilleert een vliegtuigje met extra blusmateriaal. Om de kans op natuurbranden te verkleinen, roepen Rijkswaterstaat en de brandweer recreanten op om extra op te letten in de natuur. Gooi absoluut geen sigarettenpeuken of glas in berm of gras, want hierdoor kan gemakkelijk vuur ontstaan.