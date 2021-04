Vrachtwagen kantelt met lading auto’s op de A1

De vrachtwagenchauffeur is met zijn voertuig door de middenberm gereden. De vrachtwagen is daarna gekanteld. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de ANWB is de A1 in beide richtingen dicht tussen de afritten Rijssen en Markelo. De verwachting is dat dit zeker nog tot halverwege de middag duurt.

De politie meldt dat veel bestuurders van passerende auto’s proberen om de ravage op de weg tijdens het autorijden te filmen. „Doe dit niet”, waarschuwt de politie. „Het mag niet en is gevaarlijk.” Inmiddels zegt de politie al heel wat boetes te hebben uitgeschreven.