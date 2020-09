Longarts over tweede coronagolf: het wordt nóg drukker dan in het voorjaar

In het Spaarne Gasthuis in Haarlem loopt het aantal coronapatiënten weer flink op. Ⓒ Robin Utrecht

Nu de tweede coronagolf zich aandient, bereiden de ziekenhuizen in ons land zich zo goed mogelijk voor op een nieuwe lading Covid-19-patiënten. In het Spaarne Gasthuis, gelegen in de door het RIVM genoemde ’zorgelijke regio’, wordt met man en macht geprobeerd alles op poten te zetten. „We kijken het monster opnieuw in de bek”, zegt bestuurder Ivo van Schaik.