Topless vrouw ’redt familie van verdrinkingsdood’

De 28-jarige Jessica Layton lag op het naaktstrand in Porthcurno, een klein dorpje met een groene vallei in Cornwall, een toeristisch en iets zonniger gedeelte van Engeland, in het zuidwesten.

„Het was 15.00 uur, ik wilde voor een laatste duik gaan”, vertelt ze tegen Cornwall Live. „Ik was topless in zee en zag twee jonge vrouwen vlak bij de rotsen worstelen met de golven. Een derde familielid ging erop af. Zij raakte ook in de problemen”, aldus Layton. Het ging om twee zussen en een nichtje.

Jessica Layton besloot in actie te komen. „Ik zwom erop af, maar dacht ’oh sh*t!’, toen ik voelde hoe sterk de stroming was. Ik had zelf moeilijkheden. En zij waren in paniek.” De redster wilde de dames vertellen horizontaal te drijven. „Dat is de beste tactiek. Maar ze waren te erg in paniek. Ze hielden elkaars handen vast. Ik greep een van hun armen en trok ze alle drie naar de kant.”

Bikini

De familie van de jonge vrouwen heeft lovend gereageerd. Op sociale media wordt Layton de hemel in geprezen. De afgelopen dagen hebben grote Amerikaanse media haar daad opgepikt. Zelf blijft ze bescheiden, en grapt ze over hoe zonaanbidders meer interessants hebben gezien dan de redding alleen. „Ik had gelukkig net het slipje van mijn bikini aangetrokken. Het is weer classic – natuurlijk ben ik net topless als zoiets gebeurt.”

„Niet alle helden dragen een cape, sommigen hebben niet eens een bikini-topje”, lacht een vriendin.