Agenten besmeurd met bloed bij aanhouding agressieve vrouw in Etten-Leur

De agenten zouden met de verdachte over de grond hebben gerold om de vrouw in bedwang te krijgen, waardoor ze erg dichtbij haar moesten komen. „Het risico op Covid-19 is altijd hier”, zo schrijven de wijkagenten op Twitter.

Volgens Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond Zeeland-West-Brabant hadden de agenten „geen enkele kans zich te beschermen tegen het coronavirus. Dat voelt niet fijn”, schrijft hij op Twitter.

Hoe het met de vrouw gaat en wat de aanleiding was voor de vechtpartij in de woning, is niet bekend.