Eerste militairen zijn al gevaccineerd

Dat bevestigt het ministerie van Defensie. Woordvoerder Sidney Plankman legt uit dat defensiemedewerkers die in de zorg bijspringen, in het traject zijn meegenomen voor hun directe, ’tijdelijke’ collega’s. „De militairen die in het UMC in Utrecht helpen, hebben bijvoorbeeld hun eerste prik al gehad”, vertelt Plankman. In het oorspronkelijke plan zouden alleen medewerkers die ’structureel zijn ingeroosterd’. Vanwege de bijdrage die defensie levert in de zorg, vallen zij daar ook onder. „Onze inzet is weer verlengd tot 1 maart, en onze mensen draaien structureel mee. Als zij allemaal ziek worden, heb je niets aan onze inzet”, vertelt Plankman.

Hoeveel militairen er al een prik in de bovenarm hebben gekregen, kan hij nog niet zeggen. „Er zijn op dit moment zo’n driehonderd collega’s die bijspringen in de zorg. Het vaccineren loopt ook nog dus exacte aantallen zijn moeilijk te geven.”

Vooraan in de rij

Voorzitter Annemarie Snels van de militaire vakbond AFMP is blij met de keuze om ook defensiepersoneel eerder in te enten. „Dat is in dit geval heel goed gedaan”, vindt Snels. „Zij werken op dit vlak in de frontlinie en zouden daarom ook goed beschermd moeten zijn.” Overig militair personeel wordt overigens meegenomen in de al uitgestippelde vaccinatieroute en komt later dit jaar aan de beurt.

Militairen met een medische indicatie of hogere leeftijd eerder, en de rest tegelijk met de rest van Nederland. „Iedereen wil vooraan staan”, weet ook Annemarie Snels. „En natuurlijk heeft defensie te maken met marineschepen waar je geen covid aan boord wil krijgen. Maar hoe anders is dat in een essentiële fabriek die niet kan stoppen met draaien? Er moet nou eenmaal keuzes worden gemaakt, en dan kies je voor de groepen die het vaccin het hardst nodig hebben.”

Aspecten

Dat beaamt ook Defensie-voorlichter Plankman. „De houding van Defensie is: we gaan mee in het reguliere programma. Daar zitten natuurlijk uitzonderingen op, zoals collega’s die op dit moment in de zorg werken, maar ook op andere manieren. Hoe ga je om met personeel dat naar het buitenland moet of daar woont? Vaccineer je die voor vertrek, of daar? En hoe ga je er mee om als ze in dat land een vaccin gebruiken dat nog niet goedgekeurd is in Nederland?” Er wordt volgens Plankman nog gekeken naar hoe dat gaat worden aangepakt.