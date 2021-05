Zeker 8 van 15 advocaten komen niet meer naar proces Martien R.

Hoofdverdachte Martien R. en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers waren vrijdag de eersten die weigerden „verder mee te doen aan dit circus”, aldus een woedende Martien R. Zowel hij als zijn advocaat verlieten daarop de zaal.

Martien R. en Kuijpers verwijten de rechtbank bevooroordeeld te zijn. Martien R. vroeg de rechtbank zich vrijwillig terug te trekken. „U heeft de verkeerde toga aan, u zit op de verkeerde stoel”, zei Martien R. tegen de voorzitter, die eerder officier van justitie was. „En ook uw collega’s bakken er niks van”, voegde Martien R. eraan toe.

Het incident volgde op de beslissing van de rechtbank eerder deze week om vrijwel alle verweren van de verdediging van de verdachten af te wijzen. Kuijpers vroeg de rechtbank om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging omdat er al vanaf het begin geen sprake zou zijn van een eerlijk proces.

Volgens de advocaat gebruikte justitie vergaande opsporingsmethoden zonder dat er een concrete verdenking was tegen Martien R., puur om een zaak tegen hem te kunnen bouwen. En ook schond het OM het zogenoemde doorlaatverbod, door niet in te grijpen toen er kennelijk sprake was van strafbaar handelen door Martien R. en zijn medeverdachten.

Afwijzing

De rechtbank wees dat af. Martien R. en Kuijpers waren daarover niet verbaasd, zeiden ze vrijdag, gezien de ervaring in de afgelopen maanden. De rechtbank wees tot nu toe de meeste verzoeken van de verdediging af. Het maakte hun woede alleen maar groter.

Martien R.: „Ik heb al 15 maanden het gevoel dat de officieren de eis al op papier hebben staan en dat de rechtbank het vonnis al in het hoofd heeft. Ik zou zeggen; geef er maar een klap op”, zei hij kwaad. Hij verwijt het OM „liegen, bedriegen en manipuleren” en vindt „dat de rechtbank klakkeloos alles overneemt.”

Advocaat Kuijpers koos er niet voor om de rechtbank te wraken, omdat dat volgens hem kansloos is. De Hoge Raad heeft bepaald dat onwelgevallige beslissingen geen grond voor wraking kunnen zijn. De rechtbank heeft zich teruggetrokken voor beraad over de ontstane situatie.

Verdachten kunnen worden gedwongen om hun zaak bij te wonen, maar het effect is hetzelfde als wegblijven als de verdachten vervolgens zwijgen en ook hun advocaten verbieden namens hen op te treden.