Trouwstoetmepper blijft langer vast

In 2,5 week tijd staat B., die verdacht wordt op 30 augustus vorig jaar de Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge bewusteloos zou hebben geslagen, weer voor de rechter omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige hechtenis had geschonden. Dat gebeurde op dezelfde dag dat hij was ontslagen uit de gevangenis. Hij was onder invloed van drugs, wat niet mocht. Ook kwam hij niet meer opdagen in de zorginstelling waar hij zou verblijven, toen hij even weg mocht om kleren op te halen.

De Reclassering trok bij het Openbaar Ministerie (OM)) aan de bel toen hij zwaar onder invloed van wiet op een afspraak verscheen. Daarop besloot justitie de man opnieuw aan te houden. Dat gebeurde in de woning van zijn zus in Vlaardingen, waar hij op dat moment zat.

Tijdens een telefoonverbinding met het huis van bewaring erkende B. drugs te hebben gebruikt. Hij had vier blowtjes gerookt, maar dat was volgens hem niet zo veel voor hem.

„Het is jammer dat ik weer vast zit, maar het is wat het is. Ik heb mij niet aan de voorwaarden gehouden. Dat is stom van mijzelf en ik schaam mij er ook voor”, aldus B. die het niet met het OM eens is dat hij zich niet aan afspraken houdt. Volgens justitie heeft B. ook al in het verleden aangetoond zich niet aan afspraken te houden. Daarnaast is hij verstandelijk beperkt. Hij denkt zelf met goede hulp behandelbaar te zijn en te kunnen werken aan zijn verslaving.

B. heeft inmiddels in een brief aan de agent schuld bekend. Ook nu vertelde hij straf te verdienen voor wat hij de politieman heeft aangedaan. Hij vertelde zijn verhaal te willen doen op de inhoudelijke behandeling die mogelijk op 25 juni plaats zal vinden als de coronamaatregelen zijn versoepeld. Tot die tijd zal hij vast blijven zitten.

Het incident waardoor B. achter de tralies belandde gebeurde vorig jaar zomer toen de politie de deelnemers aan de toeterende trouwstoet van B.’s zus vergeefs had gemaand zich aan de verkeersregels te houden. De bruiloftgangers hadden er volgens het OM lak aan. Ze zaten in de ramen van de auto’s, toetreden luid en blokkeerden het andere verkeer. Op de Westzeedijk in Rotterdam werden ze door de politie aangehouden. Op het moment dat de agent het rijbewijs van een van de automobilisten in beslag namen en de man handboeien omlegden, kreeg agent De Jonge vanuit het niets van achteren een klap op zijn hoofd. Hij ging tegen de vlakte. Geen van de feestvierders bekommerde zich om de agent. Het duurde tot oktober voordat de politie erin slaagde B. als de trouwstoetmepper te identificeren en hem aan te houden. B. verstopte zich onder een bed, maar dat bleek voor de politie geen obstakel.