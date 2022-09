Vertrouwen in Schiphol vervlogen: reiziger is het zat en kijkt verder

Premium Binnenland

Nog één keer op reis voor de kleine komt: de babymoon is in trek

Nog even weg voor die wolk van een baby er is. De babymoon neemt ook in Nederland een vlucht. Het fenomeen waaide enkele jaren geleden over vanuit de VS en dankzij influencers is een tripje met bolle buik inmiddels een must. Zo zeer dat zelfs grote touroperators erop inspringen.