Gelokte Polen als beesten behandeld in Brits slavennetwerk

De politie wist na drie jaar onderzoek de belangrijkste figuren in het netwerk op te pakken. Het gaat om drie vrouwen en vijf mannen uit Polen. De mensen wie ze strikten voor hun plannen en over lieten komen naar het Verenigd Koninkrijk, werden veel geld beloofd. Eenmaal in Engeland beland, werden ze opgesloten in vieze kamers en moesten ze voor nagenoeg niets keihard werken. Naar verluidt kregen ze een halve euro per gewerkte dag. Wie niet luisterde, kreeg klappen. Een van de vrouwen zou zelfs in naakte toestand met chemische jodium zijn overgoten.

Een van de slachtoffers zegt in een nachtmerrie te zijn geland. „Ik zou zeggen dat sommige daklozen hier in het Verenigd Koninkrijk beter leven dan ik heb gedaan, sinds ik hier ben gekomen.”

Ⓒ West Midlands Police

Voedsel dat de slachtoffers toegediend kregen, was veelal over datum. Ondertussen leefde de top van het mensenhandelnetwerk als koningen.