Turkse Nederlanders zamelen massaal hulpgoederen in

Honderden mensen hebben inmiddels spullen gebracht bij de stichting, vertelt de voorzitter. De eerste twee vrachtwagens zijn al gevuld. Volgens Çetinkaya melden chauffeurs zich vrijwillig om de spullen naar Turkije te brengen. Hij verwacht dat ze er zo’n vier tot vijf dagen over doen om in het getroffen gebied te komen. „We hebben hierover contact met de overheid en de gemeenten in het aardbevingsgebied”, aldus de voorzitter.

Grote zorgen om naasten

Veel mensen in zijn achterban hebben familie in de getroffen regio. De zorgen zijn groot over hoe hun naasten eraan toe zijn, vertelt Çetinkaya. „Ik ken zeker vier of vijf mensen die al het vliegtuig hebben gepakt naar Turkije om te kijken wat ze kunnen doen.” Ze vliegen volgens hem naar onder meer Istanbul, Izmir of Antalya en reizen vanaf daar verder met bussen of auto’s.

De voorzitter hoort ook van Turkse Nederlanders met een huis in Turkije dat ze hun woning beschikbaar stellen voor getroffenen van de aardbevingen.