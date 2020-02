’Russische burgers bereid tot smartengeld MH17’

Zo’n 55 procent van de Russen is het 'eens' of 'helemaal eens' met deze stelling. Het is een van de opmerkelijke uitkomsten van het eerste opinieonderzoek in Rusland dat specifiek over Nederland is gehouden, in opdracht van de Universiteit Leiden en kennisplatform Raam op Rusland.

Door Moskou is veel desinformatie verspreid over de ramp. Dat heeft waarschijnlijk ook zijn weerslag gehad op het kwart van de Russen die het op dit moment ‘moeilijk te zeggen’ vinden wie er achter de ramp steekt. Een meerderheid van de Russen (53 procent) is ervan overtuigd dat het Oekraïense leger de schuldige is. Wel groeit het aantal Russen dat het eigen leger, Russische vrijwilligers of pro-Russische rebellen aanwijst als de daders. Een jaar na de ramp was dit bij een vergelijkbare onderzoeksvraag 2 procent, ditmaal 10 procent.