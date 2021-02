Haagse bronnen: bijna alle contactberoepen vanaf volgende week dinsdag weer toegestaan

Bovendien gaat de leeftijd omhoog waarop jongeren in groepsverband buiten mogen sporten tot en met 27 jaar. De niet-essentiële winkels mogen open voor klanten met een afspraak. Dat melden bronnen bij het kabinet.

De versoepelingen gaan in per 2 maart, als het huidige pakket beperkingen afloopt. Van de versoepelingen voor contactberoepen is de prostitutie uitgezonderd. De avondklok blijft voorlopig overeind.

De scholen en mbo’s mogen weer open per maandag 1 maart, zolang ze de anderhalve meter maar kunnen garanderen. Hoe ze die ruimte invullen, is aan de scholen zelf. Gemiddeld zullen scholen voor leerlingen uitkomen op zo’n anderhalve dag fysiek les per week. Kunnen scholen voor hun lessen gebruikmaken van bijvoorbeeld een schouwburg, dan zijn er meer lesdagen mogelijk.

Dilemma

Dinsdagavond om zeven uur maken premier Rutte en coronaminister De Jonge de versoepelingen bekend tijdens een persconferentie. Daar zullen zij volgens ingewijden ook een dilemma schetsen. Aan de ene kant loopt het aantal besmettingen weer op, zo blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Aan de andere kant neemt de maatschappelijke druk toe om beperkingen los te laten, is het niet voor de economie, dan wel voor het algemene welzijn.

Jojo-beleid

Het kabinet studeert intussen op een manier om de ruimte voor versoepelingen eerlijk te verdelen. Dat wil zeggen: liever meerdere sectoren een beetje heropenen dan één sector helemaal open en de andere helemaal dicht. In dat licht hebben de bewindslieden die het meest bij de coronabestrijding zijn betrokken gesproken over het voorzichtig openen van de caféterrassen. Volgens een ingewijde is het daar echter nog te vroeg voor, zeker omdat het kabinet zich heeft voorgenomen geen jojo-beleid te voeren en versoepelingen niet weer terug te draaien zodra de cijfers weer oplopen.