Niqaab-draagster dient klacht in over ziekenhuis Utrecht

Het ziekenhuis bevestigt de klacht, maar stelt dat niemand zorg wordt onthouden vanwege het dragen van gezichtsbedekkende kleding. „Het beleid van het ziekenhuis is: iedereen is hier welkom”, aldus woordvoerster Trudy van den Oosten. „De zorgplicht staat op 1. Niemand wordt geweigerd.”

Onder meer in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid geldt sinds 1 augustus 2019 het boerkaverbod. De niqaab valt daar nadrukkelijk ook onder.

De draagster van de niqaab, een gewaad dat alleen een spleet voor de ogen vrijlaat, stelt dat de receptioniste van de gipskamer haar weigerde te helpen. „Ook was er een chirurg die een opmerking maakte, hij zei: ’Kijk maar uit dat je niet wordt opgepakt’.”

Zorg

Van Oosten wil op dit deel van de klacht niet expliciet ingaan. Wel stelt ze dat voor het verlenen van goede zorg non-verbale communicatie belangrijk is, en dat de identiteit van de patiënt moet worden vastgesteld. „Het is aan de arts om te bepalen of je goede en veilige zorg kunt verlenen zonder dat de niqaab af gaat.”

De klaagster bezocht het streekziekenhuis met haar dochter, die een gebroken been heeft.