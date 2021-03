‘Kabbelcampagne ten einde, precies op tijd voor de VVD’

Met een knetterend slotdebat is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen tot een eind gekomen. Toch zijn er een aantal vragen die nog onbeantwoord zijn: Heeft Hoekstra het waargemaakt? Gaat Sigrid Kaag de PVV nog voorbijstreven en welke partij heeft het meeste geprofiteerd van de campagne in coronatijd? Parlementair verslaggever Niels Rigter geeft antwoord op deze vragen in een nieuwe aflevering van de verkiezingspodcast ‘De Stembus’. Verder constateert Rigter dat Mark Rutte de premierbonus lijkt te verzilveren, al hadden de verkiezingen geen moment later moeten komen voor de VVD.