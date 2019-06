De oude gulden herleeft bij slagerij in Leeuwarden

In de middag had Johannes Hoekstra al een dikke stapel met guldenbiljetten ontvangen, vele duizenden guldens werden vandaag ingeleverd. Hoekstra zal de guldens uiteindelijk gaan inwisselen bij de Nederlandssche Bank. Ook zondag kunnen de klanten nog betalen met de oude biljetten. Betalen met euro's en pin is ook gewoon mogelijk.

Eerder kwam de slager ook al in het nieuws met broodjes kameel en de grootste gehaktbal ter wereld.